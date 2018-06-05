9 тыс.км за полгода. Француз отправился вплавь через Тихий океан

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский пловец Бен Лекомт начал свой рекордный заплыв через Тихий океан, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию BBC.

Лекомт стартовал с восточного побережья Японии через Тихий океан. Он намерен стать первым человеком в мире, преодолевшим эту гигантскую водную дистанцию.

Француз рассчитывает проплыть 9 тыс.км за полгода. Для этого ему придется ежесуточно находиться в воде в течение 8 часов, расходуя во время движения порядка 8 тыс. калорий.

В 1998 году Лекомт пересек вплавь Атлантический океан. Преодолев 6,4 тыс. км за 73 дня, он зарекся повторять что-либо подобное в своей жизни. Однако спустя несколько месяцев уже начал обдумывать еще более масштабный заплыв.

После путешествия через Атлантику спортсмен женился, обзавелся детьми. Сын и дочь Лекомта проплыли вместе с отцом первые несколько сотен метров в Тихом океане.

Ряд научных организаций, в том числе медицинские и океанографические, надеются получить ценные сведения, которые соберет во время заплыва Лекомта группа поддержки. Большая часть исследований будет сосредоточена на загрязнении Тихого океана пластиком. Француз, отправившийся покорять океан во Всемирный день окружающей среды, заявил, что его беспокоит негативное влияние микропластика на морские экосистемы.-0-