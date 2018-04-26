Брэд Питт снимет фильм о скандале с Харви Вайнштейном

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. История о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна к голливудским актрисам будет экранизирована. Об этом сообщает Reuters.
Работать над фильмом будут студии Annapurna Pictures и Plan B Entertainment актера Брэда Питта. Отмечается, что картина будет повествовать не только о персоне опального продюсера.
Около 70 женщин обвиняют Харви Вайнштейна в домогательствах. Скандал разразился после публикации в New York Times большого материала о домогательствах Харви Вайнштейна. Статья New York Times стала итогом журналистского расследования Джоди Кантора и Меган Твохей, позднее она была удостоена Пулитцеровской премии. Также она дала начало акции #MeToo в соцсетях, смысл которой заключался в протесте женщин против сексуального насилия.-0-
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