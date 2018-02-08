Британец сфотографировал "нашествие клонов" в метро

Британец в метро сфотографировал трех очень похожих друг на друга спящих людей. Пользователи сети уже окрестили снимок "нашествием клонов". Мужчины были примерно одинаковый комплекции, практически одного возраста и со схожими прическами. Кроме всего этого, они еще и запрокинули головы во время сна, что придало им еще большее сходство.

Фотография была опубликована на имиджборде Reddit. Автор снимка написал: "Эти трое мужчин на моем фото выглядят как один и тот же человек". После этого многие стали шутить, что в матрице иногда происходят сбои (отсылка к фильму "Матрица").

Правда, некоторые не увидели схожести мужчин.