Дэниэл Крэйг снимется в 25-м фильме об "агенте 007"

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудский актер Дэниэл Крэйг исполнит главную роль в 25-й по счету кинокартине из цикла о неуловимом агенте Джеймсе Бонде, сообщает ТАСС.

Начало съемок новой части "бондианы" намечено на 3 декабря 2018 года. Для работы над сценарием был приглашен обладатель премии "Оскар" Джон Ходж. Руководить съемочной группой будет лауреат премии Американской академии киноискусств Дэнни Бойл. Он является режиссером таких известных фильмов, как "Миллионер из трущоб", "На игле", "Франкенштейн", "127 часов".

Дэниэл Крэйг предстанет перед зрителями в образе Джеймса Бонда в пятый раз. До него роль "агента 007" исполняли Шон Коннери, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и другие звезды Голливуда.

Первый фильм о Джеймсе Бонде вышел на экраны в 1962 году. Последняя из картин цикла - "007: СПЕКТР" - заработала в мировом прокате свыше $880 млн.-0-