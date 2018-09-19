Disney снимет телесериалы про Локи и Алую ведьму с Томом Хиддлстоном и Элизабет Олсен

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Disney планирует запустить телесериалы про Локи и Алую ведьму на своем стриминговом сервисе, сообщает Variety.
Официального подтверждения этой информации от Disney пока не поступало. Однако известно, что в отличие от других телесериалов Marvel, в случае с этими персонажами, ожидается, что их сыграют те же актеры, что и в MCU, - Том Хиддлстон и Элизабет Олсен. Сериалы планируются длиной в 6-8 эпизодов каждый, их должен продюсировать Кевин Файги, а их бюджеты будут сопоставимы с затратами на большие фильмы.
Стриминговый сервис Disney должен запуститься в конце 2019 года. На нем появится телесериал по "Звездным войнам" от Джона Фавро с бюджетом в $100 млн. Что до MCU, то Кевин Файги обещал еще 20 фильмов, однако про сериалы ничего не говорил.-0-
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