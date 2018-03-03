Для премии "Оскар" сцену украсят 45 млн кристаллов Swarovski

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для вручения одной из самых престижных кинопремий мира "Оскар" сцену оформят в стиле эпохи голливудского гламура, пишут СМИ. Для этого будет использовано 45 млн кристаллов Swarovski. Создатели вдохновлялись фильмом "Амадей".

Завесу тайны приоткрыл накануне вручения премии сценограф Дерек Маклейн, который оформляет сцену театра Dolby Theatre для "Oскара" уже на протяжении 6 лет. На сцене будет стоять огромная стеклянная арка, полностью усыпанная стразами Swarovski. В ней будут проецироваться 3D-изображения декораций, которые должны вызвать у зрителей ассоциацию с Версальским дворцом.

Сам Маклейн считает, что он создал то, что выглядит очень современным и перспективным.

Напомним, что юбилейная, 90-я, церемония вручения премии "Оскар" состоится уже 4 марта. -0-