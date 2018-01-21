Эксперты напоминают правила пользования смартфонами на морозе

При установлении отрицательных температур очень важно сохранить работоспособность смартфонов и других чувствительных девайсов. Эксперты напоминают основные правила пользования устройствами в холодное время года.
Во-первых, в условиях холода аккумулятор смартфона быстро разряжается. Поэтому его нужно держать в тепле или, по крайней мере, купить термоустойчивый чехол.
Также эксперты советуют приобрести специальные теплые перчатки с отверстиями для пальцев, которыми можно управлять телефоном. А в случае сильных морозов нужно использовать голосовые команды и гарнитуру. Тогда устройство и руки будут в тепле, а возможность беседовать останется.
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