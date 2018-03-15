Фанаты саги о Гарри Поттере обнаружили киноляп в "Фантастических тварях"

Поклонники поттерианы заявили о киноляпе в трейлере фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Об этом сообщает издание The Independent.
Фанаты обнаружили, что в ролике министр магии и его подчиненные телепортируются в Хогвартс. Однако автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг часто обращала внимание на то, что в школу магии телепортироваться может только директор школы Альбус Дамблдор. Писательница подчеркивала, что данное ограничение должно было обезопасить учеников Хогвартса от злодеев. Данное ограничение существовало всегда и ни разу не снималось.-0-
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