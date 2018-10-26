Ирена Понарошку показала своего новорожденного малыша

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать четвертого октября телеведущая Ирена Понарошку родила второго ребенка. Радостной новостью она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Ирена опубликовала первое фото с малышом. Пол ребенка пока не разглашается. На фото видна только детская ручка. 36-летняя Ирена Понарошку и 42-летний Александр Глухов воспитывают маленького Серафима. Он появился на свет в 2011 году.-0-
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