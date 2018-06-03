Изобилие металлов обнаружили ученые на экзопланете

Международная группа ученых нашла признаки наличия большого количества металлов на одной из менее плотных экзопланет.

Для этого открытия исследователи из Университета Кембриджа и Канарского института астрофизики воспользовались Большим Канарским телескопом для наблюдения за гигантской газовой планетой WASP-127b. Ученые отметили около гигантской газовой планеты особенно чистое небо и сильные сигнатуры металлов в атмосфере.

Радиус планеты WASP-127b в 1,4 раза больше, чем у Юпитера, а масса - в 5 раз меньше. Планета не имеет аналогов в Солнечной системе. Температура на ее поверхности около 1127 градусов Цельсия.

В атмосфере планеты обнаружили натрий, калий и литий одновременно – для экзопланет это впервые в истории со времени их открытия. По данным исследования, небо над планетой чистое на 50%.

Ученые в процессе исследования также обнаружили возможные признаки наличия воды. Дальнейшие исследования помогут подтвердить или опровергнуть это открытие.