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Netflix объявил о начале работы над адаптацией мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге"

Калейдоскоп 19.09.2018 | 12:25
Кадр из мультфильма "Легенда об Аанге"
Кадр из мультфильма "Легенда об Аанге"

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Netflix начал работать над сериальной адаптацией мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге". Информация об этом была размещена в Twitter.

Пока никаких подробностей о проекте нет, но известно, что к работе над сериалом присоединятся авторы оригинального "Аватара: Легенда об Аанге" Майкл Данте ДиМартино и Брайан Конецко. Также композитор Джереми Цукерман написал в своем твиттере, что будет заниматься музыкой к предстоящему сериалу.

Премьера мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге" состоялась на канале Nickelodeon в феврале 2005 года. Проект продлился три сезона и завершился в июле 2008-го, но за это время успел собрать огромную армию поклонников, которая поддерживает сериал и по сей день. В 2012 году вышло продолжение, сериал "Легенда о Корре", но многие фанаты решили, что он не дотягивает до оригинала.-0-

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Теги
кино, сериал, США
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