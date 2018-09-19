Netflix объявил о начале работы над адаптацией мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге"

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Netflix начал работать над сериальной адаптацией мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге". Информация об этом была размещена в Twitter.

Пока никаких подробностей о проекте нет, но известно, что к работе над сериалом присоединятся авторы оригинального "Аватара: Легенда об Аанге" Майкл Данте ДиМартино и Брайан Конецко. Также композитор Джереми Цукерман написал в своем твиттере, что будет заниматься музыкой к предстоящему сериалу.

Премьера мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге" состоялась на канале Nickelodeon в феврале 2005 года. Проект продлился три сезона и завершился в июле 2008-го, но за это время успел собрать огромную армию поклонников, которая поддерживает сериал и по сей день. В 2012 году вышло продолжение, сериал "Легенда о Корре", но многие фанаты решили, что он не дотягивает до оригинала.-0-