Netflix поручил Гильермо Дель Торо антологию ужасов

Netflix поручил создание хоррор-антологии "10 After Midnight" режиссеру Гильермо Дель Торо. Об этом сообщает издание The Wrap.
Дель Торо выступит не только в качестве руководителя проекта, но также подготовит сценарий и отснимет несколько серий. Об актерском составе и дате выхода проекта пока нет никакой информации.
Отмечается, что это не первая совместная работа Netflix с Дель Торо. Ранее он работал над другим проектом потокового сервиса – мультсериалом "Охотники на троллей".
Гильермо Дель Торо вновь стал очень востребован в Голливуде после того, как его картина "Форма воды" получила Оскар.
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