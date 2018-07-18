Осмотр самолетов будут выполнять миниатюрные роботы

Компания Rolls-Royce Group plc объявила о создании миниатюрных роботов для авиационных двигателей на авиасалоне "Фарнборо", где недавно продемонстрировала концепт летающего автомобиля.

Роботы будут оперативно проводить осмотр двигателя. И если традиционная проверка авиадвигателя может занимать около пяти часов, то роботы сократят это время до пяти минут.

Роботы будут осматривать и двигатели летающих такси. Проект первого такого такси компания уже представила на авиационном салоне "Фарнборо" в этом году. Такое транспортное средство с помощью пропеллеров будет перемещаться со скоростью до 400 км/час на расстояние около 800 километров.

В разработке роботов участвуют британские ученые из Гарвардского университета и Университета Ноттингема.