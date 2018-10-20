Первая европейская космическая миссия к Меркурию готова к запуску

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На космодроме Куру во Французской Гвиане готова к запуску "Бепи Коломбо" - первая европейская космическая миссия к Меркурию, самой маленькой планете Солнечной системы. Об этом сообщает ВВС.

На подготовку к запуску ушло 10 лет. "Коломбо" разработан совместно с Японским аэрокосмическим агентством в сотрудничестве с российскими учеными. Он призван продолжить исследования, начатые американской межпланетной станцией "Мессенджер", которая провела на орбите Меркурия четыре года.

Приблизившись к Меркурию в конце 2025 года, модуль выпустит два космических аппарата, которые разделятся и начнут работать на разных орбитах.

Задача миссии - не только более подробно изучить состав Меркурия и установить природу его магнитного поля, но и в целом понять, как формируются и эволюционируют планеты, расположенные близко к материнской звезде.

Диаметр Меркурия - примерно втрое меньше земного, но он легче почти в 20 раз.

Год на Меркурии вчетверо короче земного: совершить полный оборот вокруг Солнца планета успевает за 88 земных дней. Зато сутки там - 58 дней. За два меркурианских года планета лишь трижды успевает обернуться вокруг своей оси. Эту странность первым сумел объяснить итальянский математик и инженер Джузеппе (Бепи) Коломбо. Он разработал и предложил НАСА теорию гравитационного маневра, которая теперь используется для полетов всех космических аппаратов. Европейская миссия названа в его честь.

"Бепи Коломбо" должен пролететь 9 млрд км - вдвое больше, чем радиус Солнечной системы. Интенсивность солнечного излучения на Меркурии примерно в 10 раз выше, чем на Земле. Аппарату придется работать в условиях как экстремально низких, так и экстремально высоких температур (от -180 до +450 °C ). 80% материалов, использованных для строительства аппарата, никогда раньше не проходили проверку в экстремальных условиях.

Окончательно на орбиту Меркурия орбитальная станция выйдет только 14 марта 2026 года.-0-