По "Ходячим мертвецам" могут снять полнометражный фильм

Рейтинги сериала "Ходячие мертвецы" продолжают падать с каждым сезоном. А вот бывший шоураннер Скотт Гимпл, который сейчас отвечает за всю франшизу, не исключает возможности снять по "Ходячим" полнометражный фильм. Видимо, он слишком оптимистично смотрит на свой кинопроект.

Недавно стало известно, что 8-й сезон поставил очередной антирекорд по просмотрам. Зрители и критики обвиняют создателей в унылости и затянутости сериала. Все это привело к тому, что показатели просмотров опустились до результатов первого сезона франшизы, когда о "Ходячих мертвецах" толком никто не знал.

Гимпл отметил, что сейчас рассматривает множество интересных возможностей, в которых мир "Ходячих" будет рассматриваться по-новому.