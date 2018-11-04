После осмотра медиков актрису Татьяну Васильеву отпустили домой

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Татьяна Васильева накануне вечером была травмирована в московском метрополитене, артистку зажало дверями. После чего артистка была доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского для обследования. Актрису обследовали и отпустили домой, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу больницы.

"Ее выписали в тот же день, в который она поступила. Артистку обследовали, отправили домой. С ней все в порядке", - сказали в справочной службе больницы.

В субботу Васильева сообщила СМИ, что получила травму головы в московском метрополитене из-за того, что ее зажало дверями. В пресс-службе столичной подземки выразили сожаление в связи со случившимся.

Татьяна Васильева широко известна по работам в кино, в том числе в таких фильмах, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Самая обаятельная и привлекательная". В 1992 году получила звание народной артистки России.-0-