Самой оптимистичной нацией признаны китайцы

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Китая признаны самой оптимистичной нацией, уверенной в своем будущем. Результаты социологического опроса публикует компания Ipsos Group.

Согласно опросу, 88% жителей Китая уверены, что все самое лучшее у них впереди. Среди молодых людей до 25 лет такого мнения придерживаются 90% опрошенных, среди людей старших регенераций — 85%.

Немало участников опроса уверены, что их поколение — самое счастливое за всю историю Китая. Они также считают, что их страна — самая жизнерадостная в мире. По данным соцопросов, китайцы занимают лидирующие позиции уже не первый год. Число оптимистов в Китае растет.

Подобные опросы проводились в России, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Мексике, США, Франции и в других странах. Участие в них приняли более 40 тысяч человек.-0-