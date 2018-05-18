"Секретные материалы" закрывают из-за ухода Джиллиан Андерсон

За последние несколько дней канал FOX провел полномасштабную чистку и закрыл несколько сериалов. Под раздачу попали и всем известные "Секретные материалы".
Официальная версия – продолжать сериал не хотят из-за ухода Скалли, которую сыграла Джиллиан Андерсон.
В Twitter актриса написала, что не хочет сниматься в 12 сезоне "Секретных материалов" после того, как аудитория сериала резко сократилась на 77%. И Джиллиан не преувеличивает. Если каждая серия 10 сезона собирала приблизительно по 13,6 млн. зрителей, то финал 11 сезона смотрели лишь 3,4 млн. человек.
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