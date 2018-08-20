Создателя "Симпсонов" напугал реальный Гомер Симпсон

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создатель популярного сериала "Симпсоны" Мэтт Гроунинг пришел в ужас от фотореалистической модели главного героя Гомера Симпсона, созданной художником Мигуэлем Васкесом, сообщает TMZ.

"Боже мой. Это просто нечто... прям задел для будущего фильма, точно вам говорю. Если мы соберемся его снимать, то он будет выглядеть именно так. Только так и не иначе. Именно так я представлял Гомера в моих самых страшных кошмарах", - прокомментировал он.

Художник и ранее экспериментировал с популярными в массовой культуре образами. В частности, он создал "реалистический" портрет другого известного анимационного персонажа - Губки Боба.

В случае с Гомером художнику удалось очень точно передать его маленькие уши, редкие волосы, щетину. Он также подчеркнул такие мелкие детали, как отсутствие бровей, которые только усиливают эффект ужасающе выпуклых глаз, растянутого рта и неправильный прикус персонажа.

Мультипликационный сериал "Симпсоны" является одним из самых долгоиграющих анимационных шоу в истории. Сериал дебютировал в 1989 году и с тех пор пользуется неизменной популярностью у зрителей.-0-