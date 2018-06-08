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Специалисты NASA обнаружили органические соединения на Марсе

Калейдоскоп 08.06.2018 | 00:27

Марсоход Curiosity, сделанный в США, обнаружил на дне пересохшего озера на Марсе органические соединения. Об этом сообщает пресс-служба NASA. Отмечается, что марсоход смог распознать «жесткие» органические молекулы на поверхности скальных пород на дне. Специалисты выдвинули версию, что возраст молекул - около трех миллиардов лет.

Ученые предполагают, что находка органических соединений поможет в решении вопроса о существовании жизни на Марсе. Существуют версии, что органические соединения могли появиться на Марсе без участия живых организмов. Теперь ученые планируют провести исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть свои гипотезы.

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астрономия, космос
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