Стас Костюшкин сел на шпагат

2 ноября, Минск / Дарья Бураковская - БЕЛТА/. 47-летний Стас Костюшкин активно занимается спортом. Первого октября певец сел на шпагат и выложил видео в свой Instagram-аккаунт.

Артист занимается растяжкой во время тренировок и радует поклонников фотографиями своих результатов. Под новым видео в социальной сети Костюшкин отметил: "Чем я хуже Волочковой?" Также певец добавил хештеги "хочу в балет" и "тоже могу".-0-