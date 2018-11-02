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Стас Костюшкин сел на шпагат

Калейдоскоп 02.11.2018 | 16:51
Стас Костюшкин. Фото kp.ru
Стас Костюшкин. Фото kp.ru

2 ноября, Минск / Дарья Бураковская - БЕЛТА/. 47-летний Стас Костюшкин активно занимается спортом. Первого октября певец сел на шпагат и выложил видео в свой Instagram-аккаунт.

Артист занимается растяжкой во время тренировок и радует поклонников фотографиями своих результатов. Под новым видео в социальной сети Костюшкин отметил: "Чем я хуже Волочковой?" Также певец добавил хештеги "хочу в балет" и "тоже могу".-0-

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