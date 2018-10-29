Елена Малышева похудела на 10 кг

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая телепрограммы "Жить здорово!" Елена Малышева активно занимается сменой имиджа. Эту информацию можно проследить в Instagram-аккаунте телеведущей.

57-летняя Малышева регулярно удивляет поклонников сменой образов. Теперь она все чаще предпочитает элегантные брюки. Телеведущая сообщила в социальной сети, что ее преображение в основном связано с похудением на 10 кг. Теперь ведущая выбирает каблуки и женственные образы.-0-