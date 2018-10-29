Елена Малышева похудела на 10 кг

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая телепрограммы "Жить здорово!" Елена Малышева активно занимается сменой имиджа. Эту информацию можно проследить в Instagram-аккаунте телеведущей.
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Познакомилась с прекрасным русским дизайнером @aya__design. По-моему очень талантливый человек. Наполовину грузинка. Мама двоих прекрасных малышей, ждущая рождения третьего ребёнка. Я восхищаюсь такими женщинами. Умными, красивыми, независимыми, любящими своих близких. Восхищаюсь! Потому, что они работают и не жалуются на судьбу. Аля Стуруа мне кажется просто очень одаренным человеком, который делает наш мир ярче, красивее и теплее. Вот так я себя чувствую в ее юбке и кардиган, расшитыми перьями и цветами. Красота!!! #еленамалышева #malyshevalive #1tv #первыйканал #КлиникаМалышевой #МедицинскийЦентрЕленыМалышевой #Малышева #Здоровье #ЖитьЗдорово #диета #сбросьлишнее #миллион #худеемвместе #диетамалышевой #стройноетело #красота #стройнаяфигура #стиль #мода
57-летняя Малышева регулярно удивляет поклонников сменой образов. Теперь она все чаще предпочитает элегантные брюки. Телеведущая сообщила в социальной сети, что ее преображение в основном связано с похудением на 10 кг. Теперь ведущая выбирает каблуки и женственные образы.-0-
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