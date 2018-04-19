19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии выпустили купюры в ноль евро. Об этом сообщает The Local.
Отмечается, что купюры изготовлены в качестве сувенира к 200-летию со дня рождения экономиста Карла Маркса. На купюре изображен сам Маркс.
Первый тираж составил 5 тыс. купюр, он разошелся менее чем за месяц. Поэтому было решено выпустить дополнительный тираж в 20 тыс. купюр. Планируется, что они поступят в продажу 23 апреля. Одна купюра обойдется покупателю в 3 евро.-0-
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