В Instagram появился новый тренд на брови

Мода на странные брови не осталась в 2017 году, а продолжается и по сей день. Если раньше брови делали волнистыми, либо превращали в каких-то животных, украшали стразами, то теперь пошла мода на брови-рыбные хвосты.

Публикация от Kayla Sanchez (@kaylajsanchez) Фев 19, 2018 в 12:27 PST

Бьюти-блогеры по всему миру придают своим бровям форму рыбьих хвостов. Пользователи отмечают, что за счет поднятых волосков, девушки выглядят злыми и напоминают мультяшных злодеев.

Публикация от Makeup Enthusiast(@alzartistry) Фев 19, 2018 в 3:32 PST

Тренд гуляет по инстаграму под хэштегом #fishtailbrows.

Публикация от Huda Kattan (@hudabeauty) Фев 19, 2018 в 3:24 PST

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