В мире за шесть лет более 250 человек погибли, делая селфи

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За шесть лет более 250 человек по всему миру погибли, пытаясь сделать эффектное селфи. Об этом сообщает американская служба новостей CNN, ссылаясь на отчет экспертов Всеиндийского института медицинских наук.

Исследователи проанализировали выпуски новостей с октября 2011 года по ноябрь 2017 года на предмет сообщений о смертельных случаях во время съемки селфи. Подсчеты показали, что за указанный период в разных странах мира при подобных обстоятельствах погибли 259 человек.

Больше всего таких происшествий было зафиксировано в Индии, России, США и Пакистане. Выяснилось также, что в 72% случаев погибшими были мужчины в возрасте до 30 лет. Хотя женщины делают селфи чаще, мужчины более склонны совершать рискованные поступки ради впечатляющего кадра.

Наиболее распространенная причина гибели во время съемок селфи - утопление. На втором месте - несчастные случаи на транспорте, на третьем - пожары и падение с высоты. В Соединенных Штатах чаще, чем в других странах, отмечаются смертельные инциденты с огнестрельным оружием.

Эксперты отмечают, что в настоящее время смертность из-за селфи растет с каждым годом.-0-