В Париже прошел шоколадный показ мод

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шоколадный показ мод прошел во французской столице, на мероприятии модели дефилировали в платьях, украшенных сладостями. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".
Показ открыл ежегодную шоколадную ярмарку в Париже, на которую свои шедевры привезли 500 лучших кондитеров из разных стран мира. Их сладкие фантазии пришлись по душе известным французским модельерам. Роскошные наряды они расшили разноцветными плитками шоколада и конфетами.
"Обожаю шоколад с детства. Для меня - это безумие, страсть, награда. Думаю, чтобы добиться успеха, надо есть много шоколада. Его вкус и есть сам успех, который также приносит удовольствие", - сказала певица Джойс Джонатан.
Сладкая ярмарка в Париже продлится до 4 ноября.-0-
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