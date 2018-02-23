В сети набирает популярность видео о нападении мурены на дайвера

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети набирает популярность видео нападения мурены на дайвера. Ролик был опубликован в феврале на YouTube.
Внезапная атака случилась в заливе Содвана-Бэй в Южной Африке. Во время погружения молодой дайвер из Польши обнаружил, что его преследуют две любопытных мурены. Одна из них позже и напала на него.
К счастью, ни подводный оператор, ни мурены не пострадали.-0-
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