В третьем сезоне "Очень странных дел" будет 8 серий

Новость о том, что сериал "Очень странные дела" продлили на 3 сезон, появилась несколько недель назад. А недавно стало известно, что включать он будет 8 серий. Съемки будущего сезона начнутся в апреле этого года.
Второй сезон сериала насчитывал 9 эпизодов, однако в третьем число серий почему-то урезали. Но это вряд ли свидетельствует о том, что у сценаристов закончились идеи, ведь ходят слухи, что поклонников сериала ждет еще минимум парочка сезонов. Действия будущего сезона будут происходить спустя год после событий второго. Это объясняется взрослением актеров, исполняющих роли главных героев.-0-
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