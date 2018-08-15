Журналисты выяснили имя новорожденной дочери Леры Кудрявцевой

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совсем недавно 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и ее муж 30-летний хоккеист Игорь Макаров стали счастливыми родителями. А 13 августа в Instagram-аккаунте звезды появилось первое фото малышки.
Журналисты super.ru выяснили имя девочки. Источники сообщают, что новорожденную дочь Кудрявцевой назвали Марией. Отмечается, что имя девочке выбирали родители совместно. Также выяснилось, что Лера Курдявцева незадолго до родов уехала в США, где и родила дочь.-0-
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