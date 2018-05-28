Звезда "Гарри Поттера" тайно женился

Британский актер Мэттью Льюис, известность которому принесла роль нелепого мальчика Невилла Долгопупса из сериала "Гарри Поттер", тайно женился на своей девушке Энджеле Джонсон.

О их помолвке стало известно в 2016 году, через четыре месяца после начала их стремительного романа. Свадебная регистрация состоялась в итальянском городе Портофино. Потом Мэттью и Энджела вместе с друзьями отправились в ресторан, а затем на пляж, чтобы отметить это событие.

Джонсон не имеет никакого отношения к актерской профессии – она организатор мероприятий. У Энджелы это второй брак - она уже была замужем, но развелась в июле 2016 и сразу стала встречаться с Мэттью.