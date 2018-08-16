Звезду сериала "Сотня" арестовали по обвинению в домашнем насилии

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Мари Авгеропулос, которая стала знаменитой после роли Октавии Блейк в сериале "Сотня", была арестована по обвинению в домашнем насилии, сообщает портал TMZ.
На прошлой неделе девушка сильно поругалась со своим бойфрендом. В процессе ссоры они подрались и, чтобы успокоить свою возлюбленную, молодой человек вызвал полицию.
Прибывший на место наряд забрал Авгеропулос в участок.
Молодой человек не захотел, чтобы Мари оставалась в участке, и вскоре сам внес залог в 50 тысяч долларов.
Знакомые Мари Авгеропулос утверждают, что причиной вспышки агрессии у актрисы стал выпитый за ужином бокал вина. Алкоголь, по мнению знакомых девушки, вступил в реакцию с лекарством, которое принимает Авгеропулос.-0-
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