Беларусбанку предоставят гарантию в погашении кредита для "Лидахлебопродукта"

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанку будет предоставлена в 2018 году гарантия правительства в погашении основной суммы долга по кредиту, выдаваемому ОАО "Лидахлебопродукт". Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 14 июня 2018 года №449, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Кредит предназначен для расчетов за продукцию растениеводства урожая 2018 года, поставляемую для республиканских госнужд, в том числе для ее предварительной оплаты по договорам поставки, возмещения затрат на производство этой продукции, оплаты услуг по уборке такой продукции и транспортных услуг (расходов) по ее доставке.

Этим же документом ОАО "Лидахлебопродукт" внесено в перечень заготовителей, которым в 2018-2019 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными банками в соответствии с указом №158 "О закупке продукции растениеводства".

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-