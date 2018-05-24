Чашникская межрайонная база признана банкротом

24 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области признал экономически несостоятельным кооперативно-торговое унитарное предприятие "Чашникская межрайонная база" и открыл в отношении должника ликвидационное производство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Дело о банкротстве предприятия возбуждено в конце декабря 2017 года по инициативе должника. Его учредителем является Витебский облпотребсоюз, который принял решение о нецелесообразности досудебного оздоровления базы.

Основным видом деятельности Чашникской межрайонной базы является розничная торговля. С 2013 года предприятие работало с убытками, а с октября 2017-го прекратило осуществлять розничную и оптовую торговлю, оказывать услуги общественного питания и вести заготовки ввиду отсутствия оборотных средств. По данным на 1 мая 2018 года, списочная численность работников организации составляла 19 человек.

В реестр кредиторов включены требования 213 предприятий и организаций на сумму почти Br5 млн. Стоимость активов Чашникской межрайонной базы оценивается примерно в Br7 млн. Однако их может не хватить для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, так как в основном это подлежащие списанию основные средства, значительное количество низколиквидного имущества, а также дебиторская задолженность с низкой вероятностью погашения.

По итогам рассмотрения дела экономический суд принял решение об открытии ликвидационного производства сроком до 17 мая 2019 года.-0-