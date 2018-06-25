25 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Дрогичинский комбикормовый завод" пройдет санацию до 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.

Производство по делу о банкротстве завода возбуждено в феврале текущего года. В марте в отношении него открыто конкурсное производство, был назначен антикризисный управляющий. Он попросил суд ввести санацию на 18 месяцев, поскольку, по его словам, предприятие в состоянии восстановить свою платежеспособность.

Экономический суд Брестской области рассмотрел заявление должника, протокол собрания кредиторов и план санации, список имущества и долгов, реестр требований кредиторов и другие документы, изучил материалы дела и пришел к выводу, что ходатайство управляющего подлежит удовлетворению. Дрогичинский комбикормовый завод признан экономически несостоятельным, в отношении него введена санация до 31 декабря 2019 года.

Решение суда не вступило в законную силу.-0-