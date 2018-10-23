Минский часовой завод в ноябре 2019 года введет новый производственный корпус

23 октября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. ОАО "Минский часовой завод" в ноябре 2019 года введет в эксплуатацию новый производственный корпус, сообщил заместитель директора предприятия по коммерческим вопросам Азат Маргарян в интервью корреспонденту БЕЛТА.

В строящемся корпусе общей площадью около 9 тыс. кв.м будет размещена основная часть производства часов. Инвестиции в строительство составят около $10 млн.

Сейчас некоторые цеха часового завода размещаются в разных зданиях, что несколько усложняет работу. "В новом корпусе технологическая цепочка будет удобной и компактной, а на других площадях запускаем контрактное производство часов. Так, уже получили подтверждение о сотрудничестве с крупнейшей шведской компанией. Это будет производство будильников и настольных часов. Первую отгрузку этой продукции планируем летом 2019 года", - рассказал Азат Маргарян.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-