Минский часовой завод в ноябре 2019 года введет новый производственный корпус

23 октября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. ОАО "Минский часовой завод" в ноябре 2019 года введет в эксплуатацию новый производственный корпус, сообщил заместитель директора предприятия по коммерческим вопросам Азат Маргарян в интервью корреспонденту БЕЛТА.
В строящемся корпусе общей площадью около 9 тыс. кв.м будет размещена основная часть производства часов. Инвестиции в строительство составят около $10 млн.
Сейчас некоторые цеха часового завода размещаются в разных зданиях, что несколько усложняет работу. "В новом корпусе технологическая цепочка будет удобной и компактной, а на других площадях запускаем контрактное производство часов. Так, уже получили подтверждение о сотрудничестве с крупнейшей шведской компанией. Это будет производство будильников и настольных часов. Первую отгрузку этой продукции планируем летом 2019 года", - рассказал Азат Маргарян.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4197 BYN
|2.406 BYN
|2.415 BYN
|USD
|2.0988 BYN
|2.099 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.2132 BYN
|3.205 BYN
|3.22 BYN