ММЗ готов к введению экологического стандарта Евро-5

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод готов к введению экологического стандарта Евро-5, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод".

Дизельные двигатели грузовиков, автобусов и другой тяжелой техники требуют сложных и дорогих систем нейтрализации выхлопных газов для обеспечения экологических норм уровня Евро-5. Минский моторный завод готов к изменениям на транспортном рынке ближайшего стратегического промышленного партнера - России. На ММЗ налажено серийное производство четырехцилиндровых двигателей Д-245.35Е5 уровня Евро-5 с системой электронного управления топливоподачей Common Rail и системой селективной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR), устанавливаемой на автомобиле. Двигатели имеют мощность 177 л.с. при номинальной частоте вращения 2200 об/мин. На данные моторы своевременно получен сертификат Таможенного союза сроком действия до 15 августа 2020 года.

С июня 2016 года осуществляются серийные поставки двигателей Д-245.35Е5 в ОАО "МАЗ" для последующей комплектации автомобилей. Моторы уже "обкатаны" в процессе производства и соответствуют всем техническим характеристикам евростандарта. Минским моторным заводом изготовлен и передан на МАЗ шестицилиндровый двигатель уровня Евро-5 - Д-262.3Е5 мощностью 270/330/360 л.с. при частоте вращения 2100 об/мин с системами Common Rail и SCR. Он установлен на автомобиль МАЗ-5550 и проходит испытания. Также изготовлены и переданы для испытаний два других дизельных двигателя, предназначенных для установки на автомобили семейства МАЗ-6430 массой до 48 т и 52 т соответственно. Моторы сертифицированы на соответствие техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Также разработаны двигатели уровня Евро-5 для российских предприятий - ОАО "ПАЗ" и ОАО "ГАЗ". На них получены сертификаты Таможенного союза, действительные до июля 2019 года. Первый мотор - Д-245.9Е5 мощностью 136 л.с. при 2200 об/мин - оснащен системой Common Rail, системой рециркуляции отработавших газов (EGR) и сажевым фильтром, устанавливаемым на автобус. Для ОАО "ГАЗ" разработан двигатель Д-245.7Е5 мощностью 130 л.с. при 2200 об/мин, на котором применен аналогичный предыдущему способ достижения норм Евро-5.

Требования к экологическому классу транспортных средств прописаны в техническом регламенте Таможенного союза. Согласно этому документу, стандарты Евро-5 для легковых автомобилей в России вступили в силу с 1 января 2016 года. Для грузовиков, автобусов, а также легковых автомобилей повышенной проходимости действие стандарта Евро-4 было продлено до 31 декабря 2017 года. Требования экологического класса Евро-5 для грузовиков, автобусов и внедорожников в России вступают в силу с 1 января 2018 года.-0-