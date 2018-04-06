Правительство предоставит Беларусбанку гарантии в погашении кредита МТЗ

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси предоставит Беларусбанку гарантии в погашении кредита МТЗ. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 6 апреля 2018 года №264, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Совмина.

ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" в 2018 году будет предоставлена гарантия правительства в погашении суммы основного долга и процентов за пользование кредитом, выданным ОАО "Минский тракторный завод", для рефинансирования задолженности перед ОАО "БПС-Сбербанк" по кредитному договору от 30 сентября 2015 года. Взимаемый процент за пользование кредитом не превышает 8,5% годовых, а срок возврата установлен до 13 июля 2022 года.

Министерству финансов поручено оформить в установленном порядке гарантию правительства.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-