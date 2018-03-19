19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок ликвидации ОАО "Могилеврыба" установлен до 1 марта 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Могилевской области.

"Решением экономического суда области от 16 марта открытое акционерное общество "Могилеврыба" признано банкротом, а в его отношении открыто ликвидационное производство", - проинформировали в суде. Срок ликвидации ОАО - до 1 марта 2019 года.

В ходе открытого судебного заседания установлено, что с 2013 года предприятие работало с убытками, а с начала 2016 года - прекратило осуществлять производственную деятельность. С начала 2016-го в обществе отсутствует персонал работников основного производственного, технологического и вспомогательного цикла производства рыбной продукции, основным источником дохода ОАО в это время было предоставление в аренду сторонним организациям складских помещений и холодильных камер. Кредиторская задолженность на дату подачи заявления в суд составила Br2 710 тыс. Собственных оборотных средств предприятие не имеет, инвестором, способным обеспечить новую организацию производственного процесса по выпуску готовой рыбной или иной продукции, не располагает. В соответствии с заключением антикризисного управляющего, основания для проведения санации общества нет.

ОАО "Могилеврыба" создано путем преобразования коммунального производственно-торгового унитарного предприятия "Могилевский рыбокомплекс". Основные виды деятельности - рыбоводство, переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов.-0-