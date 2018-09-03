Суд открыл конкурсное производство в отношении Дрогичинского трактороремонтного завода

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Брестской области открыл конкурсное производство в отношении ОАО "Дрогичинский трактороремонтный завод", сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Судебное разбирательство по делу состоится 5 декабря.

Определение об открытии конкурсного производства не вступило в законную силу и может быть обжаловано (опротестовано) в суде апелляционной инстанции.

Должник обратился в суд с заявлением о возбуждении в отношении него процедуры банкротства 26 июня. Решение о подаче заявления о банкротстве ОАО приняло внеочередное собрание акционеров, оно согласовано Брестским облисполкомом.

По предварительному заключению о платежеспособности предприятия, представленному Департаментом по санации и банкротству Министерства экономики, Дрогичинский трактороремонтный завод является неплатежеспособным. Неплатежеспособность приобретает устойчивый характер. У организации нет собственных оборотных средств, а просроченные обязательства превышают дебиторскую задолженность. В июле суд возбудил дело о банкротстве ОАО, установил защитный период до 31 июля.-0-