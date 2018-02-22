У каждого человека, независимо от должности и звания, особая ответственность перед малой родиной. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда во время общения со студентами и преподавателями Международного университета "МИТСО", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Тема урбанизации актуальна для всего мира. Но мировой опыт показывает, что лишь гармоничное развитие всей территории страны может обеспечить ее процветание и достойный уровень жизни для всех граждан, отметил Михаил Орда. Международная организация труда одним из обязательных условий для обеспечения достойного уровня жизни для каждого называет устойчивое развитие городов и населенных пунктов.

"В этой связи объявление Года малой родины имеет особое значение и может стать импульсом для развития регионов. Это возможно только в том случае, если каждый, независимо от звания и должности, сделает что-то полезное и важное для своего родного края. Здесь не может быть малой или большой помощи - вклад каждого из нас принесет свой результат", - сказал председатель ФПБ.

Михаил Орда подчеркнул особую роль молодежи в развитии малых населенных пунктов. "Именно энергия, силы и задор молодых людей могут дать новый импульс развитию их малой родины. Тем более, что сегодня у выпускников учреждений образования есть все возможности для профессиональной реализации и в малых, и в больших городах", - сказал он. Тем более немало примеров, когда молодые люди развивают свое собственное дело на малой родине, становятся успешными руководителями предприятий.

Федерация профсоюзов всегда поддерживала проекты, направленные на развитие социально-экономического, культурного потенциала регионов. Одним из таких знаковых проектов прошлых лет стала акция "Мы - вместе!", которая за два года была реализована во всех районах страны. В ходе акции прошло чествование лучших представителей разных профессий, трудовых династий в регионах. Тем самым организаторы стремились поблагодарить людей за качественный труд и отметить их вклад в развитие своих регионов.