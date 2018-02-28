Сборы "Военная безопасность и оборона государства" состоялись в Барановичском районе

28 февраля на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский состоялись сборы "Военная безопасность и оборона государства" с руководителями местных исполнительных и распорядительных органов.

Во время сборов участники изучают основные тенденции развития военно-политической обстановки вокруг Беларуси в контексте ее влияния на состояние национальной безопасности государства в военной сфере, повышают индивидуальную подготовку по организации обороны населенных пунктов, применению артиллерийских и противотанковых подразделений воинских частей территориальных войск, управлению силами территориальной обороны при выполнении задач с использованием современных цифровых средств связи.

На снимке: во время сборов.