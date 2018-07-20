Беларусь и Узбекистан намерены расширять договорно-правовую базу

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан обсудили перспективы активизации работы по расширению договорно-правовой базы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД по итогам встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Узбекистане Леонида Маринича с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

На заседании стороны рассмотрели подготовку мероприятий по развитию белорусско-узбекского политического диалога, в том числе на высшем уровне. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана отметил положительную динамику взаимодействия между двумя странами, а также отсутствие проблемных вопросов в двусторонней повестке.

Беларусь и Узбекистан согласовали подходы в отношении очередного заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, которое пройдет в Ташкенте.-0-