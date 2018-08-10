Беларусь и Узбекистан обсудили обмен визитами на высшем и высоком уровнях

Во время встречи. Фото МИД Беларуси

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко обсудил c первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана Ботиржоном Асадовым обмен визитами на высшем и высоком уровнях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

На переговорах стороны рассмотрели широкий спектр вопросов белорусско-узбекского сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной сферах, в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, информационных технологий, по линии регионов двух стран.

Обcуждались также вопросы обмена визитами на высшем и высоком уровнях, проведение в Узбекистане выставки белорусских производителей, форума делового и межрегионального сотрудничества.-0-