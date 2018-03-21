Беларусь на площадке в ООН с тревогой отметила рост неприязни между крупнейшими военными державами

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона с сожалением и тревогой отмечает самый высокий за последние годы уровень недоверия и продолжающийся рост неприязни между отдельными государствами, обладающими подавляющей частью всего военного потенциала планеты. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич во время обращения к Конференции ООН по разоружению в связи с 75-летием трагедии в Хатыни, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Юрий Амбразевич в своем выступлении подчеркнул, что белорусская сторона с сожалением, глубокой озабоченностью и тревогой отмечает самый высокий за последние годы уровень недоверия и продолжающийся рост неприязни между отдельными государствами, важнейшими участниками системы международной безопасности, обладающими подавляющей частью всего военного потенциала планеты, усиливающуюся конфронтационную риторику, рост военных расходов, эскалацию конфликтов.

Белорусский дипломат напомнил, что трагедия Хатыни стала для нескольких поколений белорусов и людей, живущих в постсоветских странах, нарицательным символом ужаса и страданий мирного населения. Он выразил надежду, что историческая память не позволит перейти черту, за которой лежат необратимые последствия для существующей цивилизации.

Отмечая важную роль Конференции ООН по разоружению в процессе обеспечения и сохранения мира в период холодной войны, представитель Беларуси призвал международное сообщество максимально задействовать возможности Конференции в качестве площадки по снижению напряженности и укреплению доверия.-0-