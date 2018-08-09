Беларусь обсуждает с Нигерией возможности увеличения поставок сложнотехнической продукции

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обсуждает с Нигерией возможности увеличения поставок сложнотехнической и другой продукции. Эта тематика была в центре внимания на состоявшейся встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с послом Нигерии в России и Беларуси по совместительству Стивом Дэвисом Угбой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

На встрече обсуждены состояние дружественных отношений между Беларусью и Нигерией и пути их поступательного развития. "Особое внимание во время разговора уделено возможностям для существенного наращивания поставок сложнотехнической и другой белорусской продукции на емкий нигерийский рынок, где существует спрос на тракторы и сельхозтехнику. Собеседники подчеркнули важность создания благоприятных условий для прямых контактов представителей деловых кругов обеих стран", - отметили в МИД.

Замминистра и посол сошлись во мнении о важности разработки белорусскими экспортерами долгосрочных стратегий проникновения и закрепления на крупнейшем и одном из наиболее перспективных в Африке национальном рынке Нигерии, которому свойственна высокая степень конкурентности, разнообразие предложения и широкий спрос.

Важным направлением двустороннего взаимодействия стороны признали развитие широкомасштабного сотрудничества в сфере обучения нигерийских студентов в белорусских вузах. Нигерия лидирует среди всех африканских стран по количеству студентов, которые обучаются в вузах Беларуси.

Кроме того, белорусский и нигерийский дипломаты обсудили тему визитов высокого уровня и согласились с необходимостью активизировать их проработку, чтобы придать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству. На встрече шел разговор про продолжение практики консультаций между министерствами иностранных дел и оживление межпарламентских контактов.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве особо отметили, что после вручения верительных грамот Президенту Беларуси в начале 2018 года посол Стив Дэвис Угба неоднократно посещал Беларусь и является одним из наиболее активных африканских послов, аккредитованных в Беларуси по совместительству.-0-