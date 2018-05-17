17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует завершить переговоры по вступлению в ВТО в первой половине 2020 года. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой во время XI Международной научно-практической конференции "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость", передает корреспондент БЕЛТА.

Первый замминистра отметил, что в последнее время произошел ряд позитивных для Беларуси событий на мировой арене. "К примеру, были возобновлены активные переговоры по вступлению Беларуси в ВТО. Мы ожидаем, что к концу 2019 - первой половине 2020 года мы этот процесс завершим", - сказал он.

Дмитрий Крутой также напомнил, что после периода санкций страна вернулась на рынок международных заимствований - были размещены три транша евробондов на общую сумму $2 млрд. Крупнейшие международные рейтинговые агентства улучшили рейтинги страны. "Кроме того, Беларусь улучшила свои позиции в рейтинге ОЭСР. Мы этого добивались на протяжении последних 15 лет", - подчеркнул он.

XI Международная научно-практическая конференция "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость" проходит в Белорусском государственном экономическом университете. В текущем году мероприятие проходит во время празднования 85-летия БГЭУ. В конференции принимают участие более 400 человек.-0-