Беларусь рассчитывает до конца года подписать приоритеты партнерства с ЕС

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритеты партнерства между Беларусью и Европейским союзом могут быть подписаны до конца года. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

"К сожалению, наши партнеры в самое последнее время включили некоторые пассажи, которые мы должны дополнительно изучить, и сейчас осуществляются соответствующие внутригосударственные процедуры по рассмотрению этого документа. Думаю, что мы в ближайшее время выработаем позицию по нему, и есть надежда, что до конца года документ может быть подписан", - рассказал Владимир Макей.

Руководитель белорусского внешнеполитического ведомства 15 октября принял участие во встрече глав МИД стран Евросоюза и Восточного партнерства в Люксембурге. На полях мероприятиях он также провел переговоры с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.

"Мы говорили по всему спектру вопросов нашего сотрудничества с Европейским союзом, в том числе и о перспективах подписания в ближайшее время приоритетов партнерства, которые представляют собой программу нашего сотрудничества на ближайшие годы", - рассказал журналистам министр по итогам переговоров.

Об итогах переговоров в Люксембурге Владимир Макей проинформировал Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он встретился с главой государства 18 октября.

"Было доложено о работе над теми документами, которые мы сейчас отрабатываем вместе с Евросоюзом, - это приоритеты партнерства, соглашения об облегчении визового режима и реадмиссии. В целом есть существенные подвижки по всем документам, но, к сожалению, не по нашей вине периодически появляются какие-то новые нюансы, которые требуют дополнительного времени для анализа, уточнения или принятия решений", - отметил министр после встречи с Президентом.

По его словам, белорусская сторона намерена спокойно работать над этими документами с учетом национальных интересов. "Есть четкая установка главы государства относительно продолжения курса на развитие нормальных отношений с Европейским союзом, в первую очередь экономических, политических и гуманитарных", - подчеркнул дипломат.-0-