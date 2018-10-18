О соглашениях с ЕС, экспорте и визитах - Лукашенко провел рабочую встречу с Макеем

18 октября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем. По итогам мероприятия руководитель внешнеполитического ведомства страны рассказал журналистам, о чем докладывал главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

О подготовке соглашений между Беларусью и ЕС

Владимир Макей, в частности, проинформировал Президента о своем недавнем участии во встрече министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства" и стран - членов ЕС, которая прошла 15 октября в Люксембурге.

"Было доложено о работе над теми документами, которые мы сейчас отрабатываем вместе с Евросоюзом, - это приоритеты партнерства, соглашения об облегчении визового режима и реадмиссии. В целом есть существенные подвижки по всем документам, но, к сожалению, не по нашей вине периодически появляются какие-то новые нюансы, которые требуют дополнительного времени для анализа, уточнения или принятия решений", - отметил министр.

По его словам, белорусская сторона намерена спокойно работать над этими документами с учетом национальных интересов. "Есть четкая установка главы государства относительно продолжения курса на развитие нормальных отношений с Европейским союзом, в первую очередь экономических, политических и гуманитарных", - подчеркнул дипломат.

О внешнеэкономической деятельности

Руководитель МИД также доложил главе государства об итогах работы министерства в сфере внешнеэкономической деятельности. Было отмечено, что тенденция по росту экспорта сохраняется. "Правда, идет некоторое замедление темпов роста экспорта. Но в целом мы ожидаем позитивные результаты по итогам года, - рассказал Владимир Макей. - Президент обратил особое внимание на то, чтобы напрягались все: и регионы, и соответствующие отраслевые министерства, и, конечно же, руководители загранучреждений".

О графике визитов и мероприятий на высшем уровне

"Глава государства также был проинформирован о предстоящем графике внешнеполитических встреч, визитов иностранных представителей к нам и визитов главы государства за рубеж", - сообщил министр.

Он отметил, что конец года обещает быть богатым на мероприятия на высшем и высоком уровнях. Среди них, например, запланированный на 25-26 октября Форум регионов Беларуси и Украины. В Гомеле стороны планируют подписать большой пакет документов - соглашений и контрактов - на несколько десятков миллионов долларов. "Идет активная работа, каких-то нерешенных вопросов нет. Глава государства поручил, чтобы это событие было организовано на высочайшем уровне", - добавил дипломат.

Кроме того, Президент был проинформирован о подготовке встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Международный форум пройдет в Минске 30 октября - 1 ноября. Участие в мероприятии уже подтвердили президенты и премьер-министры из других стран, главы внешнеполитических ведомств, руководители и представители спецслужб, аналитических сообществ. "Повестка дня очень актуальная и заключается в том, как избежать дальнейшего нагнетания конфронтации, которое сегодня присутствует в регионе. Глава государства также дал соответствующие поручения по подготовке и проведению этого мероприятия", - резюмировал Владимир Макей.-0-