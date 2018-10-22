Беларусь рассчитывает на активизацию межпарламентского сотрудничества с Италией - Щеткина

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на активизацию межпарламентского сотрудничества с Италией. Речь об этом шла сегодня на встрече заместителя председателя Совета Республики Марианны Щеткиной с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Во встрече также принял участие председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов.

Заместитель председателя Совета Республики заявила о заинтересованности Беларуси в укреплении парламентского партнерства с Италией. Особое внимание стороны уделили перспективам формирования межпарламентской группы дружбы, которая содействовала бы расширению двустороннего взаимодействия.

Марианна Щеткина отметила положительную динамику развития взаимной торговли между странами: товарооборот в 2017 году увеличился более чем на 20%, есть резервы для дальнейшего роста. Беларусь со своей стороны готова создавать комфортные условия для работы итальянского бизнеса в стране и реализации совместных проектов.

Речь шла и о возможностях сотрудничества двух стран по вопросам достижения Целей устойчивого развития, взаимодействия союзов женщин, реализации гуманитарных проектов. "Рассчитываем, что при вашей поддержке контакты между нашими странами будут еще более крепкими, а двустороннее взаимодействие - результативным", - добавила Марианна Щеткина.

В свою очередь посол выразил надежду на то, что в 2019 году товарооборот между странами сможет превысить рубеж в 1 млрд евро.

Особое внимание было уделено вопросам развития туризма между странами. Посол отметил, что решение о безвизовом режиме в Беларуси способствовало росту интереса к стране у иностранцев, в том числе итальянцев. "У белорусского туризма огромный потенциал, особенно с учетом проведения в Беларуси II Европейских игр в 2019 году", - подчеркнул он.

Кроме того, обсуждались гуманитарные проекты, в рамках которых белорусские дети посещают Италию. Марио Джорджо Стефано Бальди пообещал оказывать поддержку этому направлению работы. Марианна Щеткина в свою очередь предложила организовывать отдых итальянских детей в Беларуси, например, в детском лагере "Зубренок".-0-

Фото Совета Республики