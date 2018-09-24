24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и армянские парламентарии намерены развивать региональное сотрудничество. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь с визитом посещает делегация Национального собрания Армении. Программой запланированы встречи в Брестском областном исполнительном комитете, а также посещение ряда предприятий Минска и Бреста. Региональное сотрудничество будет обсуждаться в областном центре. По словам Болеслава Пирштука, парламентарии намерены плотно проработать эту тему, изучить предложения и наметить взаимовыгодные направления. Вице-спикер выразил уверенность, что сторонам удастся найти новые точки роста двусторонних отношений, в том числе в сельском хозяйстве, IT и других сферах.

Болеслав Пирштук отметил плодотворную работу белорусских и армянских парламентариев на международных площадках. "У нас полное понимание и консолидированная позиция по многим направлениям", - подчеркнул он.

Заместитель председателя Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов также отметил особый характер отношений двух стран. Он добавил, что парламентарии со своей стороны должны делать все возможное, чтобы взаимодействие Беларуси и Армении, союзников по ЕАЭС и ОДКБ, было еще более продуктивным и на международной арене, и в торговле.

Во время встречи стороны обсудили ряд гуманитарных вопросов, в том числе в части патриотического воспитания молодежи, противостояния попыткам исказить историю Великой Отечественной войны.-0-